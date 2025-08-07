Industrie automobile : le ministère de l’Industrie mobilise les compétences algériennes pour créer un Conseil national d’expertises

Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministère de l’Industrie a lancé une campagne nationale en vue de mobiliser les compétences algériennes, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, pour la création d’un Conseil national d’expertises dédié à l’industrie automobile et à la fabrication de pièces de rechange.

Placée sous le slogan « Avec des compétences algériennes, nous construisons une véritable industrie mécanique », cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à bâtir une industrie mécanique nationale intégrée, durable et compétitive.

Le ministère invite toutes les compétences intéressées – ingénieurs, techniciens, experts – à soumettre leur candidature en ligne via la plateforme suivante : https://www.industrie.gov.dz/plateforme-ami/en/.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité d’un processus participatif initié par le ministère, à travers plusieurs rencontres de concertation avec les acteurs du secteur. Ces échanges ont permis la constitution de groupes de travail spécialisés et la formulation de recommandations stratégiques visant à établir un socle technique et réglementaire solide pour le développement d’une industrie nationale à forte valeur ajoutée.

Le futur Conseil d’expertises aura pour mission de concevoir un référentiel national de l’intégration industrielle, servant de cadre de référence pour le développement d’un écosystème performant et structuré. Il accompagnera également les industriels algériens dans l’amélioration du taux d’intégration locale et veillera à la conformité des produits aux normes internationales.

L’objectif affiché est clair : renforcer l’intégration de l’industrie automobile algérienne dans les chaînes de valeur mondiales, tout en capitalisant sur les talents et savoir-faire nationaux.