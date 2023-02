La future Renault Clio 5 restylée surprise en Espagne

Le constructeur français lancera cette année le restylage de sa Renault Clio 5, qui apportera d’importantes modifications pour un lifting. En attendant, cette Clio 5 restylée vient d’être surprise dans la rue.

Lancée en 2019, l’actuelle et cinquième génération de la Renault Clio, va avoir droit à un restylage de mi-carrière. Un restylage qui apportera d’importantes modifications pour espérer rattraper la Peugeot 208 deuxième génération en termes ventes. En effet, cette dernière lancée à la même période adoptait un design assez original, alors que la Clio 5 avait beaucoup de ressemblances avec la génération précédente.

En attendant son lancement, la Clio 5 restylée a été immortalisée dans la rue par un espagnol lors du tournage du film promotionnel de la voiture à Valence en Espagne et publiée sur Twitter. Malgré une vidéo de mauvaise qualité, on y distingue une Clio 5 avec une face avant très différente, avec notamment des optiques redessinées et de gros bandeaux de LED sur les côtés du bouclier avant.