L’Algérie prend part au salon Equipe Auto Lyon 

L’Algérie annonce sa première participation au salon Equip Auto Lyon qui se tient du 28 au 30 septembre 2023, une édition qui réuni plus de 550 participants.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme officiel de participation de l’Algérie aux manifestations économiques à l’étranger pour l’année 2023, l’Algérie participe à Equip Auto Lyon à travers l’EPE TASDIR, filiale du Groupe SAFEX (Société Algérienne des Foires et Exportations).



Equip Auto est un salon B2B dédié à la filière automobile, l’Algérie est représentée par deux entreprises, à savoir la société SATEREX, fabricant de pneumatiques sous la marque IRIS TYRES et la société FABCOM, fabricant de batteries sous la marque ARCO ENERGY, installées dans un pavillon de 108 M2.



La présence des deux sociétés permettra de donner de la visibilité aux produits Algériens et de se frotter aux marchés français et européen.