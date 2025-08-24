PMI Algérie et Algeria Startup Challenge lancent la 4ᵉ édition des Harm Reduction Awards

Philip Morris International (PMI), en partenariat avec l’Algeria Startup Challenge (ASC), a annoncé le lancement de la 4ᵉ édition des Harm Reduction Initiative Awards. Ce concours annuel met en lumière l’ingéniosité et l’engagement des jeunes entrepreneurs algériens autour de projets innovants.

Placée sous le thème « Réduction des risques & Durabilité », l’édition 2025 mettra en avant des initiatives visionnaires dans plusieurs domaines stratégiques : la sécurité alimentaire, la santé publique, la sécurité routière, la consommation responsable, la protection de l’environnement, la prévention des catastrophes naturelles, la lutte contre les risques climatiques, ainsi que l’utilisation de l’intelligence artificielle pour anticiper et réduire ces menaces.

« Cette initiative incarne parfaitement notre engagement en faveur de l’innovation responsable. En soutenant ces jeunes entrepreneurs, nous contribuons à faire émerger des solutions concrètes aux défis de notre époque. Leur créativité, leur détermination et leur vision sont une source d’inspiration et un moteur d’espoir pour l’avenir », a déclaré Marc Attinger, Directeur Général de Philip Morris Algérie.

Les startups retenues prendront part à un bootcamp intensif, incluant des ateliers pratiques, du mentorat sur mesure et des échanges avec des experts de haut niveau. Cette préparation leur permettra de présenter leurs solutions lors de la cérémonie de clôture de l’Algeria Startup Challenge 2025, prévue en novembre, devant un panel composé de décideurs institutionnels et de leaders économiques.

Pour Abdelfateh Hraizi, Directeur Général de l’incubateur ASC, ce partenariat renouvelé « réaffirme une volonté commune de transformer les défis sociétaux et environnementaux en opportunités durables, au service d’un futur plus sûr, plus responsable et plus résilient ».