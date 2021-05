Le losange devrait lancer prochainement le revival de la Renault 4

Le constructeur français aurait déposé plusieurs brevets annonciateurs du grand revival de la mythique Renault 4. Ce dernier prendrait ainsi la forme d’un crossover électrique.

Le losange préparerait la réinterprétation de la Renault 4, mythique citadine star du constructeur dans les années 60. C’est en tout cas ce que rapporte le média Autovisie. Selon ce dernier, ce remake sera un petit crossover 100 % électrique.

Renault aurait ainsi déposé différents brevets pour ce futur crossover à l’appellation Renault 4. Comme on le voit sur ces rendus visuels, ce revival de la Renault 4 arborera une garde au sol rehaussée et des lignes cubiques. On retrouve l’esprit général de la mythique citadines avec le cadre entourant les optiques avant, et les repoussées aux 4 coins de la carrosserie. Affaire à suivre.