Médéa: fermeture « provisoire » d’une voie d’accès, suite à un affaissement de terrain

Une voie d’accès au quartier « Ras Beida », sur les hauteurs de la ville de Médéa, a été provisoirement fermée à la circulation automobile, suite à un affaissement de terrain qui a provoqué l’effondrement d’une partie de la chaussée, a-t-on appris, jeudi, auprès des services de la wilaya.

Cette mesure a été décidée à titre « préventif » pour éviter tout risque pour les automobilistes et personnes qui empruntent cette voie d’accès, a-t-on fait savoir, ajoutant que les occupants d’une habitation adjacente, dont l’entrée a également été endommagée lors de cet effondrement, ont été évacués des lieux par mesure de sécurité.

Une expertise « est en cours » pour évaluer les dégâts et la solution à apporter à ce problème, a-t-on ajouté de même source, précisant que l’expertise est menée conjointement par le laboratoire national de l’habitat et la construction (LNHC) et le bureau d’étude SETAM. (APS)