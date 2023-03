MWC 2023 : Xiaomi dévoile sa nouvelle trottinette électrique

A l’occasion du MWC 2023 de Barcelone, Xiaomi marque sa forte présence, avec la présentation de sa nouvelle trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra.

Le géant fabricant chinois de smartphones veut se diversifier et entrer dans le segment de la mobilité électrique, en présentant à l’occasion du Mobile Word Congress de Barcelone 2023, un nouveau modèle de trottinette électrique. Baptisée Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, cette trottinette est la première de la marque à être équipée d’un système de double suspension pour une conduite plus sûre et plus douce.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra embarque également des pneus Xiaomi DuraGel de 10 pouces, plus larges, anti-crevaison et auto-obturants, afin de réduire le risque d’éclatement des pneus. La marque annonce une vitesse pouvant aller jusqu’à 25 Km/h, et une capacité de gravir des pentes d’une inclinaison allant jusqu’à 25 %. On retrouve un moteur d’une puissance de 940 W et une autonomie pouvant aller jusqu’à 70 km.

Enfin, cette trottinette est certifiée IP55, et supporte une charge maximale de 120 kg et propose un plateau de 880 cm² ainsi qu’un guidon élargi de 490 mm. Elle sera disponible à partir du 20 avril 2023 pour le prix de 999 euros.