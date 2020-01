Skoda Vision In : une nouvelle vidéo teaser du concept

Le constructeur tchèque dévoilera au salon de New Delhi en Inde son nouveau concept Vision In. En attendant, Skoda dévoile une nouvelle vidéo teaser du véhicule.

Après les croquis dévoilés récemment montrant l’intérieur et extérieur du véhicule, le constructeur tchèque dévoile cette nouvelle vidéo teaser de son futur concept Skoda Vision In. Ce dernier est un SUV qui sera dévoilé au salon de New Delhi en Inde au début du mois de février prochain.

A son accoutumée, le teaser vidéo dévoile le concept plongé dans la pénombre mais laisse toutefois apercevoir certaines spécificités esthétiques à l’instar de la grille de calandre lumineuse et une statuette en cristal assez étonnante installée sur la planche de bord.

Ce nouveau concept est érigé sur la plateforme MQB-A0-IN, et qui servira d’autres modèles du groupe Volkswagen.