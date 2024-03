Partenariat BNP Paribas El Djazaïr – Fiat El Djazaïr : Simplification de l’accès au financement automobile

BNP Paribas El Djazaïr annonce la conclusion d’un partenariat stratégique avec Fiat El Djazaïr, dans le but de proposer des solutions attractives aux clients souhaitant acquérir des véhicules Fiat assemblés en Algérie.

Cette collaboration offre aux clients intéressés par l’acquisition d’un véhicule Fiat assemblé localement une procédure simplifiée, directement accessible dans les showrooms. Grâce à ce partenariat, les clients peuvent désormais se rendre dans les showrooms FIAT pour effectuer une simulation de crédit et obtenir un accord de principe instantané. Une réponse définitive leur est garantie dans un délai de 48 heures, sous réserve de la soumission d’un dossier complet.

Les avantages de cette solution incluent une réduction de 50% sur les frais de dossier et un financement pouvant atteindre 90% de la valeur du véhicule, avec une flexibilité de remboursement sur une période de 12 à 60 mois.

Pour être éligibles, les clients doivent avoir entre 19 et 75 ans à la fin de la période de crédit, et disposer d’un contrat de travail indéterminé de plus de 6 mois ou d’un contrat déterminé renouvelable plusieurs fois, sans exigence de salaire minimum. La possibilité d’avoir un co-emprunteur est également envisageable.

Ce partenariat témoigne de l’engagement continu de BNP Paribas El Djazaïr à rendre la mobilité de ses clients plus accessible, tout en soutenant le développement de l’industrie automobile en Algérie.