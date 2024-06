Renault Trucks Algérie : Clôture de l’édition 2024 de l’« Eco Drive & Road Safety Tour »

Renault Trucks Algérie est fière d’annoncer la clôture de la troisième édition de l’« Eco Drive & Road Safety Tour 2024 », qui s’est déroulée du 6 mai au 5 juin. Pendant cette période, Renault Trucks Algérie a rencontré ses clients à travers tout le territoire national dans le cadre de ce tour exceptionnel.

Consciente de l’impact des actions concrètes et fort du succès des éditions précédentes, Renault Trucks Algérie a renouvelé cet événement pour promouvoir les bonnes pratiques de « conduite rationnelle » une conduite responsable, économique et respectueuse de l’environnement. La caravane Renault Trucks a parcouru l’Algérie, s’arrêtant chez les distributeurs de la marque au losange, offrant ainsi aux chauffeurs l’opportunité de se familiariser avec la conduite rationnelle et les règles essentielles de la sécurité routière.

Lors de cet événement, les chauffeurs ont bénéficié d’une formation qualifiée dispensée par des professionnels de Renault Trucks Algérie, leur permettant de développer des compétences en conduite rationnelle.

Les étapes, organisées dans plusieurs wilayas du pays, se sont déroulées sur une journée. De Blida à Oran, d’Alger à Bejaia, de M’sila à Sétif, de Tadjenanet à Constantine, et de Guelma à Alger (siège de Renault Trucks Algérie), le tour a compté 10 arrêts inoubliables.

Chaque étape était réservée aux invités de la communauté Facebook de Renault Trucks Algérie, sélectionnés via un quiz organisé sur les réseaux sociaux. Ces privilégiés ont assisté à une formation sur la conduite rationnelle et la sécurité routière dispensée par des experts.

Cette édition a été enrichie par la présence de partenaires de renom tels que TotalEnergies Lubrifiants Algérie, un acteur incontournable du marché des lubrifiants automobiles et industriels, avec son usine d’Oran équipée de lignes de production et de remplissage entièrement automatisées et d’un laboratoire conforme aux normes internationales pour garantir la qualité des produits.

Également associés à cet événement, la Sarl Global Axis, distributeur officiel de la marque BRIDGESTONE en Algérie, leader mondial de l’industrie des pneumatiques.

Par ailleurs, Bejaia Logistique et Numilog ont apporté leur expertise en santé et sécurité au travail (SST) et ont présenté leurs nouveaux camions Renault Trucks dernier cri, offrant ainsi aux conducteurs l’opportunité de les découvrir et de les tester.

Renault Trucks Algérie est fière d’organiser l’événement « Eco Drive & Road Safety Tour 2024 », qui a permis à ses clients de bénéficier d’une expérience unique et enrichissante, tout en renforçant leur engagement envers la sécurité routière et la protection de l’environnement. Cette initiative a formé plus de 400 chauffeurs à travers le pays à la conduite économique et rationnelle.