Salon Equip Auto Algeria : coup d’envoi de la 16e édition

La 16ème édition du Salon international de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité (Equip Auto Algeria) s’est ouvert aujourd’hui à Alger, avec la participation de près de 200 exposants algériens et étrangers, ainsi que des entreprises et organismes publics.

Ce salon qui se tiendra jusqu’au 16 mars au Palais des expositions Pins-maritimes, Safex, regroupe des entreprises et marques en activité dans tous les secteurs du marché de la réparation-maintenance automobile, des services et des activités complémentaires.

Outre l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAP), plusieurs organismes sous la tutelle du ministère de l’Industrie y prennent part, entre autres, l’Organisme algérien d’accréditation (Algerac), la Bourse algérienne de sous-traitance et du partenariat, le Fonds de garantie des crédits aux PME, l’Agence ANDPME-PI, l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière, l’institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) et l’Office national de la métrologie légale (ONML).

Considéré comme un salon de référence des acteurs du marché de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité en Afrique du Nord, l’événement se tient avec près de 70 % d’exposants étrangers, issus d’une dizaine de pays, à savoir la Turquie, Chine, Pologne, Emirats arabes unis, Corée du Sud, Tunisie, Inde et la France.

Parmi les exposants présents à cette édition, une forte participation d’entreprises venant de Chine et de Turquie, sous le pavillon national de leur pays.

Le salon a connu également la participation pour la première fois de six (06) entreprises sous le pavillon de la ville de Kaluga (Russie), accompagnées d’une délégation d’hommes d’affaires en mission de prospection en vue d’investir et d’accompagner le développement de l’industrie automobile en Algérie.

En plus des entreprises nationales telles que Naftal, des leaders dans le domaine de l’automobile ont pris part à cet événement, tels que TotalEnergies, Groupe Renault-Motrio.

Les principaux distributeurs et fabricants algériens de pièces de rechange et de matériels de garage aux côtés des grands fournisseurs ont également participé à cette manifestation.

Ainsi, un large choix de matériels, équipements, produits et services pour les professionnels de la maintenance et de la réparation de véhicules est exposé lors de ce salon.

Au programme de cette 16 édition, il est prévu, par ailleurs, un débat sur l’état des lieux du secteur de l’aftermarket et de l’industrie automobile en Algérie, ainsi qu’une rencontre d’affaires algéro-russe entre des hommes d’affaires algériens membres du Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et leurs homologues russes.

Lors de son allocution d’ouverture, le commissaire général du salon, Nabil Bey Boumezreg, a affirmé que cette 16e édition intervient dans un contexte de la reprise du marché de l’automobile avec le retour de l’importation des véhicules neufs et le redémarrage des projets de fabrication de véhicules automobiles en Algérie, citant à ce propos le projet de Fiat à Oran.

Il a, également, estimé que « le secteur de l’automobile algérien sera relancé véritablement en 2024″, tout en assurant que » plus de 25 % des exposants du salon Equip Auto sont des fabricants locaux de pièces et composants de l’industrie automobile, devenus des acteurs incontournables du secteur ». Affirmant que cette édition est une réussite, M. Bey Boumezrag s’attendait à plus de 8.000 visiteurs professionnels.

En marge de la cérémonie d’ouverture, une convention de Partenariat a été signé entre l’Automotive Academy et la Direction de la formation et de l’enseignement professionnel (DFEP) de la wilaya d’Alger pour la création d’un centre de formation de métiers l’automobile.