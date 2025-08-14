Industrie automobile : prolongation des inscriptions pour le Conseil d’expertises nationales

Le ministère de l’Industrie a annoncé un vif intérêt des compétences nationales pour intégrer le futur Conseil d’expertises dédié à l’industrie automobile et à la fabrication de pièces de rechange.

En raison de cet important afflux de candidatures sur la plateforme dédiée, la date limite d’inscription est repoussée jusqu’au 21 août 2025.

Placée sous le slogan : « Avec des compétences algériennes, nous construisons une véritable industrie mécanique », cette initiative vise à mobiliser les talents du pays pour renforcer le développement du secteur.

Les professionnels intéressés peuvent soumettre leur candidature en ligne via la plateforme suivante :

https://www.industrie.gov.dz/plateforme-ami/en/



