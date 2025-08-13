Koenigsegg Jesko Absolut : nouveau record du 0-400-0 km/h

Le constructeur suédois Koenigsegg a établi un nouveau record en atteignant 0 à 400 km/h puis retour à 0 en 25,21 secondes avec sa Jesko Absolut, voiture homologuée pour la route. Ce temps bat celui de la Rimac Nevera (25,79 s) et améliore de plus de deux secondes la précédente performance de la Jesko.

Cette prouesse a été rendue possible grâce à un V8 ultra-léger, une aérodynamique optimisée (Cx de 0,278), des freins céramiques à étriers 6 pistons et des ajustements logiciels. Les chronos sont impressionnants :

0 à 400 km/h : 16,77 s

: 16,77 s 400 à 0 km/h : 8,44 s

Koenigsegg confirme ainsi sa maîtrise des records de vitesse et de freinage dans l’univers des hypercars.