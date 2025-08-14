IATF 2025 : un salon africain de l’automobile au cœur de la Foire commerciale intra-africaine

L’Algérie accueillera, du 4 au 10 septembre 2025 à Alger, la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), un événement continental majeur rassemblant plus de 2 000 exposants de 75 pays et 35 000 visiteurs professionnels.

Parmi les moments forts, un Salon africain de l’automobile mettra en avant les innovations, partenariats industriels et opportunités d’investissement dans le secteur automobile, contribuant à renforcer les échanges et la coopération entre constructeurs, équipementiers et acteurs de la mobilité sur le continent.



Cette vitrine automobile s’inscrit dans un programme plus large visant à dynamiser le commerce africain et à positionner l’Algérie comme un acteur clé de l’industrialisation et de l’intégration économique en Afrique.