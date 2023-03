Sécurité routière : des radars infrarouges pour les contrôles de nuit

La direction de la sureté nationale vient d’être équipée de radars infrarouges pour faciliter les contrôles de nuit sur les routes, indique Ahmed Nait Al-Hussein, directeur du centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR).

L’annonce de l’arrivée des nouveaux radars a été faite aujourd’hui par le directeur du centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR), Ahmed Nait Al-Hussein à l’occasion de son passage sur les ondes de la radio chaîne 3. Ils seront déployés dès le début du mois de ramadan, une période où les accidents de la route se multiplient notamment durant la nuit, entre six heures du soir et minuit.



Par ailleurs, des caméras de surveillance seront aussi mises en service pour enregistrer les infractions sur les routes, un dispositif en attente des autorisations légales.