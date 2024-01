Sécurité Routière : Renault lance une campagne engagée de sensibilisation et d’action citoyenne

Renault affirme son engagement en faveur de la sécurité routière et des usagers de la route en lançant, en partenariat avec son réseau de collaborateurs, une campagne d’envergure baptisée la « Caravane de la Sécurité Routière ». L’événement se déroule du 9 au 17 janvier 2024.

L’objectif principal de cette campagne est de promouvoir les bonnes pratiques et de sensibiliser le public aux enjeux cruciaux de la sécurité routière. Renault, conscient de son rôle en tant qu’acteur majeur de l’industrie automobile, cherche ainsi à contribuer activement à la prévention des accidents de la route.

La « Caravane de la Sécurité Routière Renault » fera escale chez plusieurs partenaires de la marque, créant ainsi une synergie entre Renault et son réseau de distribution pour atteindre un public plus large. L’événement comprendra diverses activités de sensibilisation, des ateliers éducatifs et des démonstrations pratiques pour renforcer le message de prudence et de respect des règles de conduite.

En mettant en lumière les enjeux liés à la sécurité routière, Renault aspire à encourager un changement de comportement chez les conducteurs et à promouvoir une conduite plus responsable sur les routes. La campagne souligne l’importance de l’implication citoyenne dans la création d’un environnement routier plus sûr pour tous.

Cette initiative démontre une fois de plus l’engagement continu de Renault envers la sécurité routière et son rôle en tant que citoyen corporatif responsable. La « Caravane de la Sécurité Routière » représente une étape significative vers la création d’une culture de conduite responsable et sécuritaire au sein de la communauté automobile.



La caravane fera escale au niveau des partenaires Renault suivants :



1. Renault Tabet – ORAN : 09 – 10 janvier 2024

2. Renault CCN – SETIF : 13 – 14 janvier 2024

3. Succursale Renault Oued Smar – Alger : 16 -17 janvier 2024



Cette initiative vise principalement à sensibiliser les usagers de la route sur le respect du code de la route et à mettre en lumière les risques liés aux comportements des conducteurs.



Renault, en tant qu’entreprise citoyenne, s’engage à accompagner et soutenir cet effort crucial pour la sécurité de tous. « Nous mettons l’accent sur la nécessité de respecter le code de la route pour assurer la sécurité de tous, et nous souhaitons souligner l’importance de la sensibilisation aux risques associés à des comportements routiers inappropriés », indique le communiqué de Renault.



La caravane de la sécurité routière Renault proposera une série d’activités, d’ateliers et de sessions interactives chez les agents partenaires ci-dessus, à savoir :



1. Atelier 1 : Simulation d’accidents de la route

– Utilisation d’un simulateur 3D avec des scénarios variés.



2. Atelier 2 : Code de la route

– Sensibilisation aux conséquences d’une conduite dangereuse.

– Les impacts du non-respect du code de la route.

– Conseils pratiques avant de prendre la route.



Renault invite chaleureusement le public, les médias et tous les acteurs concernés par la sécurité routière à participer à cet événement pour promouvoir ensemble des comportements responsables sur nos routes.