Sinotruk Howo à Tizi Ouzou : Bouakiz Auto annonce la disponibilité d’une large gamme de camions

La ville de Tizi Ouzou accueille la marque chinoise de camions poids lourds, Sinotruk Howo, avec la représentation de Bouakiz Auto, un distributeur multimarques établi depuis de nombreuses années.

Sous la bannière de Bouakiz Auto, les camions Sinotruk Howo font leur entrée sur le marché local. Cette gamme de véhicules propose une diversité impressionnante avec pas moins de 17 modèles disponibles. Destinés aux professionnels, ces camions offrent des capacités de charge variées, allant de 13 à 17 tonnes, et sont adaptés à une multitude d’applications telles que les travaux de construction, le transport de marchandises, les travaux publics, etc.

Bouakiz Auto assure des délais de livraison compétitifs, généralement autour de 15 jours, en fonction du modèle et des spécifications commandées. De plus, la garantie de cinq ans ou 100 000 km offerte sur l’ensemble de la gamme témoigne de la confiance dans la qualité et la fiabilité des produits Sinotruk Howo.

La liste exhaustive des modèles de camions Sinotruk Howo disponibles chez Bouakiz Auto est disponible sur commande.

Bouakiz Auto : Route nationale N12 à Oued Aissi, Tizi Ouzou. En face de la gare ferroviaire.

hbautomobile15@gmail.com ou sur les numéros suivants :

0552153850 / 0550071560 / 0558042654