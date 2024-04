Sous-traitance automobile : Inauguration d’une usine de fabrication de pièces automobiles et d’une unité de production de batteries

Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a présidé l’inauguration d’une usine de fabrication de pièces automobiles ainsi que d’une unité de production de batteries, toutes deux établies dans la commune d’Ibn Badis grâce à des investissements privés.

L’usine, nommée Cirta Automotive, spécialisée dans la production de pièces automobiles, est le fruit d’un partenariat algéro-turc dans la zone industrielle de la commune d’Ibn Badis. Elle a une capacité de production de plus de 2,5 millions de pièces de rechange par an et emploie 180 travailleurs. Cette usine produit une variété de pièces de rechange en caoutchouc, en caoutchouc métal et en caoutchouc aluminium pour répondre à la demande croissante du marché local avant de s’exporter vers les pays du Maghreb et d’Afrique.

Parallèlement, le ministre a inauguré une unité de fabrication de batteries avec 184 travailleurs. Cette unité, dotée d’une capacité annuelle de production estimée à 1 million de batteries de différentes puissances et tailles, contribuera à soutenir la croissance du marché local.

Dans une déclaration à l’APS, le ministre Aoun a souligné que la participation active des opérateurs privés à Constantine témoigne des progrès réalisés en matière de développement économique dans cette wilaya. Il a également noté que ces nouvelles installations contribueront à diversifier le secteur industriel de la région et à garantir un approvisionnement stable en pièces automobiles pour le marché national.

Le ministre a salué le dynamisme économique de Constantine, qui abrite un tissu industriel diversifié comprenant des pôles pharmaceutiques, alimentaires et mécaniques. La région compte déjà 8 unités industrielles importantes employant plus de 3 200 travailleurs dans le secteur mécanique, ainsi que 30 entreprises spécialisées dans la manutention mécanique, qui emploient plus de 900 travailleurs, renforçant ainsi sa position en tant que pilier de l’industrie mécanique du pays.