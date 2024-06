TotalEnergies Algérie signe un accord de coopération avec l’Université Kasdi Merbah de Ouargla pour la création d’un laboratoire de fabrication (FABLAB) 

TotalEnergies Algérie et L’Université Kasdi Merbah, annonce la signature d’un accord de partenariat pour la création d’un Laboratoire de Fabrication (FabLab) à la maison de l’Intelligence artificielle de Ouargla.

L’accord porte sur la mise en place d’un FabLab destiné à l’innovation permettant aux étudiants, porteurs de projets et startups de la Wilaya de Ouargla de concrétiser de nouvelles idées, projets, méthodes, produits ou services par la mise à disposition de TotalEnergies Algérie de matériel technologique de pointe pour la production numérique, l’impression 3D et la robotique.

« Ce Fablab est notre investissement conjoint avec l’Université Kasdi Merbah de Ouargla en faveur de la Jeunesse, l’entreprenariat et l’Innovation dans l’ensemble des secteurs économiques et particulièrement dans le secteur de l’Energie. Je suis heureux de signer cet accord et offrir aux talents Algérien un espace où la technologie, la créativité et l’apprentissage se rejoignent, favorisant l’innovation ». a commenté Moufdi Zakaria CHIKH, Directeur Général et Country Chair de TotalEnergies en Algérie.

Une cérémonie de remise des certificats de réussite pour 59 étudiants de l’Université Kasdi Merbah, formés aux cours « Hydrogène vert » et « Entreprenariat » a eu lieu, en marge de la signature de l’accord pour la création d’un Laboratoire de Fabrication (FabLab)

TotalEnergies Algérie s’engage à contribuer au développement des futurs talents du secteur de l’énergie et à faciliter l’insertion professionnelles des étudiants au travers plusieurs programmes d’accompagnement et d’entreprenariat dans le pays.