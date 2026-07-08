Naftal renforce l’approvisionnement en pneus pour stabiliser le marché algérien

Naftal a sélectionné 13 fournisseurs étrangers pour importer 3,5 millions de pneus, dont les premières livraisons sont attendues dès septembre afin de répondre à la pénurie sur le marché algérien. L’entreprise va également ouvrir 220 nouveaux points de retrait réservés aux commandes en ligne via la plateforme e-Mahata, portant sa capacité de distribution à 6 000 pneus par jour.

Lors d’une réunion avec le groupe Iris et les représentants des professionnels du transport, Naftal a réaffirmé son partenariat pour renforcer l’offre de pneus, lutter contre la spéculation et assurer un meilleur suivi des ventes grâce à la traçabilité des transactions. Iris s’est engagé à augmenter les quantités destinées aux transporteurs.

Cette stratégie vise à répondre à une demande annuelle estimée à 6,5 millions de pneus, après plusieurs mois de pénurie ayant provoqué une forte hausse des prix. Les nouvelles importations et le renforcement du réseau de distribution devraient contribuer à stabiliser durablement le marché à partir de septembre.