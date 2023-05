Volkswagen dévoile le Touareg Restylé

Le constructeur allemand lève le voile sur le restylage de son Volkswagen Touareg, un lifiting digne d’une nouvelle génération vue le nombre de changements de grande ampleur.

Dans le but de booster davantage les ventes de son Touareg, Volkswagen vient de procéder à un restylage radical de son SUV polyvalent. On retrouve au menu, d’importants changements esthétiques intérieurs et extérieurs, ainsi qu’une mise à jour technologie approfondie.

Coté design, on retrouve de nouveaux phares matriciels à LED IQ.Light-HD, la barre centrale de la calandre qui devient éclairée et à l’arrière redessinée et dotée d’un bandeau LED continu entre les blocs de feux arrière. On notera également la présence du logo Volkswagen éclairé en rouge sur le hayon. A noter la présence d’un capteur spécial détecte le montage d’un coffre de toit sur le nouveau VW Touareg, de sorte que l’étalonnage des systèmes d’aide à la conduite est adapté à ce poids supplémentaire et à ce centre de gravité plus élevé.

Coté habitacle, le Touareg restylé est équipé de série de l’Innovision Cockpit, qui associe une contrepartie numérique (Digital Cockpit) à l’écran d’infodivertissement. Les boutons et la molette de réglage du volume de la console centrale ont été affinés et les éléments décoratifs éclairés du tableau de bord ont également été redessinés. Ce Cockpit offre une navigation en temps réel et des données cartographiques en haute résolution.

Sous le capot, on retrouve un bloc V6 de 3 Litres et une boîte automatique à huit rapports et la transmission intégrale permanente 4Motion, avec le choix d’un TDI de 286 ch disponible qu’en version R-Line et le eHybrid de 381 ch. A noter également la présence du TSI de 340 ch, un TDI de 231 ch et le R eHybrid de 482 ch.