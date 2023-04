Volvo dévoile son SUV premium EX90 Excellence

A l’occasion du salon automobile de Shanghai, le constructeur suédois lève le voir sur nouveau SUV électrique haut de gamme le Volvo EX90 Excellence. Parmi ses luxueux éléments, on retrouve un réfrigérateur entre les sièges arrière.

Volvo dévoile à Shanghai la version plus luxueuse de son SUV à savoir le Volvo EX90 Excellence. On retrouve la présence de deux sièges confort individuels à l’arrière qui remplacent ceux ordinaires. Ces sièges adoptent plusieurs possibilités de réglages, avec également des fonctions de chauffage et de massage, qui peuvent être réglées à l’aide de touches tactiles sur la surface en bois naturel de la console centrale.

Entre ces fameux sièges on retrouve logé un petit réfrigérateur dont Volvo décrit comme « un réfrigérateur pouvant contenir une grande bouteille, grâce auquel vous pouvez étancher votre soif à tout moment en dégustant une boisson glacée ». On retrouve également d’une pièce de cristal Orrefors à l’arrière qui permet de diffuser trois senteurs différentes à bord.

Toujours concernant ces sièges, vous pouvez choisir la sellerie entre de la laine durable ou un tissu Nordico, fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées et de matériaux organiques provenant de forêts suédoises et finlandaises. L’EX90 Excellence se reconnaît à sa peinture bicolore et à ses jantes uniques de 22 pouces.