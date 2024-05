Rallye « Raid Discovery Algeria » : il se tiendra du 6 au 11 mai dans la région de l’Est algérien

35 motards étrangers représentants neuf pays, en plus d’un bon nombre d’Algériens, sont attendus à la 3e édition du Rallye « Raid Discovery Algeria », prévu du 6 au 11 mai dans la belle région de l’Est algérien, avec comme objectif de sensibiliser les citoyens contre les accidents de la circulation et promouvoir le tourisme.

Lors de cet événement, organisé sous l’égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de l’intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), en partenariat avec la délégation nationale de la sécurité routière (DNSR), les participants vont parcourir 1100 km en sillonnant quatre wilayas du pays : Boumerdès, Béjaia, Jijel, et Sétif, avant de rallier Alger.

« 35 motards représentants l’Inde, l’Arabie saoudite, le Bahreïn, la Jordanie, la Palestine, la Libye, la Tunisie, le Portugal, et la France ont confirmé leur participation. Ce rendez-vous connait une progression d’une édition à l’autre, à travers lequel nous voulons lancer un message d’information et de sensibilisation concernant la sécurité routière pour l’ensemble de la population à travers les wilayas que nous allons visiter.

L’autre objectif est de promouvoir les lieux touristiques inscrites au programme de ce rallye, et la diversité culturelle que regorge notre pays », a indiqué le président du club organisateur de ce rallye Abdelghafour Khati, lors d’une conférence de presse tenue jeudi à Alger.

Cette nouvelle édition offre aux passionnés des sports mécaniques une nouvelle opportunité unique de découvrir des horizons différents à chaque édition, faisant ainsi découvrir l’Algérie par région, en plus d’assister à « la semaine de la moto » aux Sablettes (Husseïn-Dey), qui va représenter, selon les organisateurs, « le plus grand rassemblement des motards en Afrique du Nord. »

Des animations sont au programme durant les journées du 9, 10, et 11 mai sur le parking du « Caroubier », donnant la voix à des courses dédiées aux juniors, aux utilisatrices féminines et une course super-motard de section professionnelle.

La précédente édition tenue en 2023 avait attiré 34.000 visiteurs, dont 40% représentants des familles, et la participation de 1200 motards dans la caravane de Sidi Fredj aux Sablettes, avec la présence de quatre pays.