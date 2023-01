Accidents de la circulation : neuf blessés dans deux accidents à Batna

Neuf (9) personnes ont été blessées dont un (1) en état grave lors de deux (2) accidents distincts de la circulation, survenus samedi-soir dans la wilaya de Batna, a-t-on appris auprès de la Direction de la Protection civile (DPC).

Le premier accident s’est produit sur la route nationale (RN) n 78 (Batna-Biskra), dans son segment traversant la daïra de Barika causant des blessures à deux (2) personnes dont un (1) se trouvant dans un état grave, a été transporté par les éléments de la Protection civile vers l’hôpital Mohamed Boudiaf de la même commune, a indiqué un communiqué émanant de la cellule de l’information et de la communication de ce corps constitué.

Pour rappel, le même tronçon routier a été le théâtre vendredi- soir, d’un accident similaire ayant provoqué la mort de huit (8) personnes.

Le second accident est survenu sur la RN n 31 reliant entre les wilayas de Batna et de Biskra en passant par la commune d’Arris, plus exactement dans la zone d’Oued Taga, causant des blessures à sept (7) personnes qualifiées de « légères », ajoute le même document.

Il s’agit, a-t-on expliqué, d’un véhicule de tourisme qui a dérapé et s’est renversé.

Les éléments de l’unité de la Protection civile de Timgad sont intervenus pour l’évacuation des victimes vers le centre –hospitalo-universitaires (CHU) sis au chef -lieu de wilaya, indique le communiqué de la PC.

A noter que les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert deux enquêtes afin de déterminer les circonstances et les causes à l’origine de ces accidents. (APS)