Airbags Takata : vague de rappel chez Skoda

La marque automobile Skoda annonce un rappel de plusieurs milliers de véhicules pour un problème d’airbags, qui concernera plusieurs modèles.

Le fabricant d’airbags Takata, marque du groupe Volkswagen à vraisemblablement faillit encore une fois à sa promesse, celle d’offrir un produit fiable aux constructeurs automobiles. La marque tchèque devrait recevoir de nouveaux coussins gonflables pour ses véhicules pour remplacer les défectueux. En effet, le temps peut entraîner une détérioration pouvant conduire, lors du déploiement, à une pression interne excessive. Des fragments métalliques et des éléments du gonfleur pourraient alors être projetés et blesser les occupants du véhicule.



Plusieurs modèles sont concernés par ce rappel, il s’agit des : Citigo, Rapid, Yeti, Roomster, Fabia, Kodiaq, Octavia et Superb fabriqués en te le 1er juin 2022 et le 15 décembre 2017. Le constructeur dira que toutes les versions sont potentiellement touchées.

Au final, il est indiqué que cette opération qui consiste à remplacer l’airbag conducteur, entraînera deux heurs d’immobilisation du véhicule.