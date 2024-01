Algérie : inauguration du salon de l’automobile et de la moto à Oran

Le salon de l’automobile et de la moto a fait son grand retour ce jeudi 28 décembre, avec une inauguration faite au centre des conventions d’Oran « Mohamed Benahmed ». Cette édition, a connu la participation de trois concessionnaires automobiles et trois concessionnaires de motos, avec des foules de public impressionnantes.

Le déblocage du marché automobile algérien, connait le retour de plusieurs marques automobiles, ainsi que le début du retour des évènements. En effet, la ville d’Oran a inauguré le retour du salon de l’automobile et de la moto à Oran avec la participation de 3 concessionnaires automobiles, 3 concessionnaires de motos, et la participation de représentants de trois banques publiques et privées. Le salon se déroulera du 28 décembre au 6 janvier prochain.

Au total, 32 modèles de voitures et de motos ont été exposés par les six concessionnaires. Des modèles qui ont suscité un grand intérêt du public qui a afflué en masse cette édition du salon d’Oran. Selon le représentant de l’organisateur du salon, Larbi Belarbi, la tenue de ce salon a pour but « d’éradiquer la spéculation par une offre de véhicules à des prix acceptables ».

Le salon d’Oran qui revient après cinq années d’absence, est également une opportunité pour les clients de déposer leurs demandes, et de recevoir les véhicules, dans un délai maximum de 45 jours comme le stipule le cahier des charges. Plusieurs citoyens ont manifesté leur satisfaction de voir exposés les véhicules promis par les concessionnaires.