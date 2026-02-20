Approvisionnement en GPLc : retour progressif à la normale après des perturbations dans plusieurs wilayas

Naftal a annoncé, jeudi, la reprise progressive de l’approvisionnement en gaz de pétrole liquéfié carburant (GPLc) au cours des prochaines heures, après des perturbations enregistrées dans cinq wilayas du Centre et de l’Est du pays. La société a tenu à rassurer que le produit reste disponible en quantités suffisantes.

Selon le communiqué, ces perturbations sont principalement liées aux intempéries observées depuis le 20 janvier 2026, lesquelles ont empêché l’accostage, dans les délais prévus, des navires d’approvisionnement en provenance du complexe de production d’Arzew. Cette situation a entraîné des retards dans les opérations de chargement et de déchargement.

Naftal a par ailleurs assuré que l’ensemble des autres produits pétroliers demeure disponible en quantités adéquates. La société indique avoir mobilisé tous les moyens logistiques et humains nécessaires, en coordination avec le groupe Sonatrach, afin de rattraper les retards et de garantir la continuité du service public ainsi qu’un approvisionnement régulier du marché.

Enfin, Naftal a présenté ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés et a réaffirmé son engagement à suivre de près l’évolution de la situation jusqu’au rétablissement total des opérations d’approvisionnement et de distribution.