Carburants : l’Algérie dans le top des pays aux prix les plus bas en février 2026

En février 2026, l’Algérie s’est distinguée comme l’un des pays où l’essence est la moins chère au monde. Avec un prix du litre fixé à 0,363 dollar, le pays se classe au 6ᵉ rang mondial et au 2ᵉ rang arabe, derrière la Libye. Le gasoil affiche également des tarifs très bas, renforçant cet avantage pour les consommateurs.

Malgré une hausse du prix moyen mondial de l’essence, qui a atteint 1,30 dollar le litre, l’Algérie maintient des prix stables grâce à une politique étatique de subvention des carburants. Cette stratégie permet de préserver le pouvoir d’achat des ménages, de contenir les coûts de transport et de limiter les pressions inflationnistes.

Sur le plan régional, l’Algérie figure parmi les dix pays africains aux carburants les moins chers, loin devant plusieurs pays voisins. Le maintien de ces tarifs bas constitue un levier économique important, soutenant à la fois la consommation, l’activité des entreprises et la stabilité économique globale du pays.