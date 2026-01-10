Volkswagen présente le nouveau cockpit high-tech de l’ID. Polo

Volkswagen a dévoilé l’habitacle de la future ID. Polo, première à adopter la nouvelle génération de cockpit destinée aux prochains modèles électriques de la marque.

Conçu à partir des retours clients, ce nouveau design mise sur la clarté, la qualité perçue et une utilisation plus intuitive. L’intérieur se structure autour de deux grands écrans alignés : un cockpit numérique de 10,25 pouces et un écran central de 13 pouces, parmi les plus grands du segment.

Le véhicule adopte également un nouveau volant multifonction, des commandes physiques pour la climatisation, un bouton rotatif pour gérer l’audio et une version étendue de l’ID.Light, désormais intégrée jusque dans les portes avant.



Enfin, une touche rétro inspirée des années 1980 permet d’afficher un style d’instruments rappelant les premières Golf.