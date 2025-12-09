Nouveau DS N°7 : une fuite dévoile le futur SUV familial premium

Le prochain DS N°7, modèle stratégique de DS Automobiles, aurait été aperçu à travers une fuite provenant du manuel propriétaire.

Ce nouveau SUV, appelé à remplacer l’actuel DS 7 dès 2026, présente une silhouette plus massive, des feux arrière affinés descendant jusqu’aux passages de roues et une allure rappelant le Peugeot 3008.

Alors que DS poursuit ses efforts pour accroître ses ventes, ce N°7 viendra compléter la gamme récemment renouvelée avec la DS N°4 restylée et la N°8 électrique. Le modèle devrait être officiellement présenté en 2026, possiblement au salon de Bruxelles.

Il proposera plusieurs motorisations : 100 % électrique, hybride légère de 145 ch et hybride rechargeable de 195 ou 225 ch, mais abandonnera le diesel. Plus accessible que la DS N°8, il visera le segment des SUV familiaux premium face aux BMW X3 et Audi Q5.