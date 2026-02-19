Algérie : les véhicules de moins de 5 ans peuvent enfin quitter les ports

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, la loi de finances permettait aux Algériens de l’étranger d’importer des voitures de moins de 5 ans via le CCR (certificat de changement de résidence). Cependant, des problèmes opérationnels empêchaient leur sortie des ports.

Selon le député des Algériens de France, Abdelouahab Yagoubi, la situation s’est enfin débloquée grâce à la mise à jour du système informatique douanier ALCES. Les Titres de Passage en Douane (TPD) sont désormais opérationnels, permettant aux véhicules de quitter les ports.

Cette avancée est saluée par la diaspora, même si le député pointe du doigt un manque de communication et d’anticipation des autorités.