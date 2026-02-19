Industrie automobile : lancement d’un référentiel national pour renforcer l’intégration locale

Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a présidé l’installation d’un groupe de travail intersectoriel chargé d’élaborer un référentiel national d’intégration pour l’industrie automobile, les bus et les motocycles.

Ce document servira de base officielle pour calculer les taux d’intégration des constructeurs et conditionnera l’accès aux avantages prévus par la réglementation en vigueur.

L’objectif est de structurer un réseau national de sous-traitants, d’augmenter progressivement l’intégration locale, de développer une industrie automobile durable, de créer des emplois, de favoriser le transfert de technologie et de réduire la facture des importations de pièces et composants.