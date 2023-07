Automobile: la Chine va construire une usine de voitures électriques en Algérie

A l’occasion de la visite du président de la république Abdelmadjid Tebboune, plusieurs accords ont été signés entre les deux pays, notamment celui de construire en Algérie, une usine de véhicules électriques ou fonctionnant au moteur à combustion interne.

Le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a annoncé, que l’empire du milieu a donné à l’Algérie son accord pour bâtir une unité d’assemble de véhicules électriques ou fonctionnant au moteur à combustion interne.

Parmi les nombreux accords signés, et les promesses d’investissement qui se chiffrent à prés de 36 milliards de dollars, on retrouve des projets du secteur transport comme la construction de 2 liaisons ferroviaires et l’extension du port d’Annaba (nord-est).



En plus de satisfaire la demande nationale, le développement de cette usine permettra davantage le renouvellement du parc automobile national.