Automobile Algérie : plus de 62 000 véhicules importés par les particuliers depuis 2023

Depuis l’année 2023 au premier semestre 2024, les particuliers algériens ont importé pour une valeur de 1,4 milliard de dollars de véhicules neufs et d’occasion de moins de trois ans.

La douane algérienne a dévoilé ses données relayées par le quotidien el Khabar, concernant l’importation de véhicules neufs et d’occasion de moins de trois ans par les particuliers. De 2023 au premier semestre 2024, ces derniers ont déboursés plus de 1,4 milliard de dollars permettant l’importation de 62 882 véhicules, dont 26 562 véhicules d’occasion de moins de trois ans et 36 320 véhicules neufs.

Concernant les véhicules d’occasions de moins de trois ans, la valeur de la somme déboursée par les algériens est de 386,28 millions de dollars pour donc les 26 562 véhicules importés. 9 970 véhicules d’occasion ont été importés en 2023 pour une valeur de 142,40 millions de dollars. Un boom des importations de véhicules de moins de trois ans a été enregistré sur les six premiers mois de l’année en cours.