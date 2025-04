Jeff Bezos s’apprête à dévoiler dans les prochains jours le premier pick-up électrique de la start-up Slate Auto

Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, s’apprête à faire une entrée remarquée dans le secteur automobile en soutenant financièrement Slate Auto, une start-up américaine spécialisée dans les véhicules électriques.

Fondée en 2022 à Troy, Michigan, Slate Auto prévoit de lancer un pick-up électrique abordable, avec un prix cible de 25 000 dollars, d’ici 2026. Ce véhicule, conçu par d’anciens cadres de Ford, General Motors, Stellantis et Harley-Davidson, mise sur un design minimaliste et une modularité permettant une personnalisation poussée.



Des prototypes ont récemment été aperçus dans les rues de Los Angeles, suscitant l’intérêt des médias et du public. Ces véhicules, aux lignes épurées rappelant le Ford Bronco Sport et le Rivian R1T, étaient enveloppés de publicités fictives, une stratégie marketing originale visant à créer le buzz avant le lancement officiel prévu le 24 avril 2025. ​

Slate Auto ambitionne de démocratiser la mobilité électrique en proposant un pick-up compact et accessible, se positionnant ainsi comme un concurrent potentiel des modèles haut de gamme de Tesla et Rivian. L’entreprise prévoit également de développer une gamme d’accessoires personnalisables pour maximiser les marges et répondre aux besoins spécifiques des consommateurs.