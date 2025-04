Vignette automobile 2025 : la DGI rappelle la date limite du 30 avril et les nouvelles modalités d’acquisition

La Direction Générale des Impôts (DGI) rappelle aux propriétaires de véhicules de tourisme, utilitaires et de transport de voyageurs que la date limite pour l’acquisition de la vignette automobile 2025 est fixée au mercredi 30 avril 2025 à 16h. Cette prolongation exceptionnelle vise à offrir plus de flexibilité aux contribuables et à éviter l’afflux de dernière minute aux guichets.