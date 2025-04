Le téléphérique de Constantine reprend du service

Le téléphérique de Constantine a été remis en service, mardi, après un arrêt qui aura duré plus de 6 ans (depuis 2018), à la grande satisfaction des usagers.

Les stations jalonnant le parcours de ce moyen de transport (Rue Tateche, cité Emir Abdelkader, Place du 1er novembre, CHU) ont été prises d’assaut dès les premières heures de sa remise en service, après achèvement de travaux de maintenance et de modernisation.

Pour les Constantinois, le téléphérique est un véritable atout pour la ville dès lors qu’il représente un moyen de déplacement pratique qui offre une vue aérienne imprenable sur la vieille ville.

« Nous avons attendu ce jour avec une grande impatience », dira Djarir B., un habitant du quartier de la Casbah, ajoutant qu’il (le téléphérique) résout le problème des déplacements quotidiens des visiteurs de la ville, des travailleurs et des patients se rendant au CHU ». De plus, souligne Djarir, le prix modique du ticket (30 dinars) est à la portée de tout le monde.

De son côté, Sarah L., étudiante à l’université des Frères Mentouri, affirme, toute rayonnante, que le téléphérique est « le moyen le plus rapide pour se rendre à l’université et, surtout, il nous épargne les embouteillages tout en nous permettant d’avoir une vue panoramique sur notre belle ville ».

Farida, une sexagénaire résidant au quartier de Sidi-Mabrouk, soutient, quant à elle, après avoir remercié tous ceux qui ont contribué à sa remise en service, qu’il s’agit d’un « moyen de transport confortable et sûr, ce qui n’est pas négligeable pour une femme de (son) âge ».

Les responsables de la direction des transports ont indiqué à l’APS que la modernisation de ce moyen de déplacement a donné lieu à la modernisation des systèmes de sécurité et à l’amélioration de la qualité du service, dans le respect total des normes d’entretien régulier et des mesures préventives garantissant la sécurité et le confort des usagers.

Le téléphérique de Constantine, constitué de 48 cabines d’une capacité de 10 places chacune, passe par une station toutes les 20 secondes. Il relie la rue Belkacem Tateche, au centre-ville, au CHU sur une distance de 425 m et à la cité Emir-Abdelkader (ex-faubourg Lamy) sur 1.100 m. Il assure le déplacement de 20.000 usagers par jour et contribue à atténuer la pression exercée sur le pont suspendu de Sidi M’cid quotidiennement emprunté par un grand nombre de véhicules.