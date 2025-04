Industrie automobile : Sokon lance la construction de son usine automobile à Batna

La marque automobile chinoise Sokon renforce sa présence en Algérie avec l’annonce d’un projet d’usine d’assemblage dans la commune de Zana El Bayda, wilaya de Batna.

Ce projet, soutenu par les autorités locales, débutera par l’assemblage en SKD (Semi Knocked Down), créant 450 emplois directs. À terme, l’usine passera au mode CKD (Completely Knocked Down), avec une prévision de 1 300 emplois et le développement d’un réseau de sous-traitance local. ​

Cette initiative vise à répondre à la demande croissante de véhicules utilitaires sur le marché algérien. Sokon avait déjà marqué son retour en 2024 en important environ 7 200 véhicules, principalement des mini-fourgonnettes destinées aux professionnels.



Le constructeur affiche une volonté claire de s’intégrer durablement dans l’industrie automobile algérienne, en proposant des véhicules adaptés aux besoins locaux et en contribuant à la transition industrielle du pays.​