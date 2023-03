Automobile Algérie : Toyota et Volkswagen auraient déposé une demande d’agrément

Le marché automobile algérien n’a pas encore cessé d’apporter son lot de bonnes nouvelles, puisque selon les dernières rumeurs, les géants mondiaux Toyota et Volkswagen auraient déposé leurs demande d’agrément.

Après le déblocage du marché automobile algérien, par le biais de l’importation de voitures neuves et d’occasion et de la construction automobile locale, plusieurs marques mondiales ont manifesté leurs intérêts d’investir en Algérie.

En effet, après l’accord obtenu par la marque Fiat et Renault pour la reprise de l’activité d’assemblage et d’importation, d’autres marques ont déposés leurs dossier d’agréments et sont en attente d’accord favorable. Il s’agit notamment Peugeot, Citroën, Chery et Geely, mais ce n’est pas tout puisque deux géants mondiaux auraient aussi déposé leurs demandes.

Il s’agit en effet, de Toyota et Volkswagen qui selon les dernières rumeurs ont déposé une demande d’agrément pour exercer dans l’industrie automobile algérienne. Si elles obtiennent leurs agrément ces deux marques pourront disposer de licence d’importation.