Automobile : plan spécial de circulation à Oran lors des matches du CHAN

Les services de sécurité de la wilaya d’Oran ont mis en place un plan de déviation du trafic automobile au niveau du complexe olympique Miloud-Hadefi d’Oran lors des matchs de la septième édition du Championnat d’Afrique des Nations pour les joueurs locaux (CHAN 2022), dont la wilaya accueille une partie des compétitions.

Dans une déclaration à l’APS, l’officier principal de police, Touati Mohamed, cadre à la cellule de communication et des relations publiques, a indiqué lundi qu’un dispositif de sécurité et un plan de déviation du trafic automobile ont été mis en place, à partir du carrefour du complexe olympique jouxtant le quatrième boulevard périphérique, jusqu’au carrefour menant au pôle universitaire de Belgaïd pour faciliter l’entrée du stade au public lors des matchs de cet événement footballistique.

Il a appelé, à cette occasion, les citoyens à éviter ce parcours et à ne pas stationner les véhicules de manière aléatoire pour ne pas gêner la circulation.

Le trafic sera également dévié du rond-point du complexe olympique menant au boulevard du Millenium par la trémie, jusqu’au carrefour sur le côté supérieur du stade menant à la sûreté urbaine de Belgaïd.

Pendant les matchs, la circulation sera déviée de Haï Sabah via le quatrième boulevard périphérique, se dirigeant directement vers le rond-point de Canastel et se dirigera directement vers la trémie dans les deux sens, a-t-on indiqué.

Des dispositifs de sécurité fixes et mobiles ont également été mis en place sur les axes menant au complexe olympique Miloud-Hadefi afin de sécuriser tous les chemins et axes, notamment ceux concernés par le passage des délégations et des personnalités officielles, tout en organisant et facilitant la circulation au niveau des carrefours pour assurer la fluidité de la circulation et libérer la route pour les équipes sportives, de leur résidence vers la même infrastructure sportive.

Les personnes n’ayant pas de billets électroniques sont également priées à ne pas se rendre au stade.