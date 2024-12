Automobile : Stellantis accélère l’extension de l’usine Fiat en Algérie pour 2025

Plus d’un an après l’inauguration de l’usine Fiat en Algérie, Stellantis s’apprête à franchir une nouvelle étape en 2025, marquant une avancée significative dans son développement.

L’usine Fiat Algérie, située à Oran (Tafraoui), prévoit une extension en 2025 afin d’intégrer deux nouvelles unités stratégiques : le ferrage et la peinture. Ces ajouts marquent une transition vers la production en CKD (Completely Knocked Down), permettant une augmentation du taux d’intégration locale. À ce jour, l’usine assemble la Fiat 500 Hybride et le Fiat Doblo, avec une production actuelle de 350 véhicules par jour.

Objectifs d’expansion :

Stellantis ambitionne d’accroître les capacités de production de l’usine et d’atteindre un taux d’intégration locale de 15 % après trois ans d’activité, puis entre 40 et 60 % après cinq ans, conformément aux exigences du cahier des charges algérien.

Avancement des travaux :

Les travaux d’installation des unités de ferrage et de peinture, essentiels pour la transition vers une fabrication plus complète, ont déjà atteint un taux de réalisation de 40 %. Ces infrastructures devraient être achevées en 2025. À terme, l’usine pourra également intégrer des étapes supplémentaires, telles que la soudure et le développement des châssis.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie globale de Stellantis visant à renforcer l’industrie automobile en Algérie, tout en répondant à la demande croissante pour les véhicules Fiat dans la région.