AXA Algérie : de nouvelles formules automobiles et une revue tarifaire très attractive

AXA Algérie présente à l’occasion d’une conférence de presse sa nouvelle feuille de route pour le secteur automobile avec la mise en place de nouvelles formules, une revue tarifaire plus attractive et un service de qualité pour bien répondre aux besoins des clients.

Dans ce cadre, AXA Algérie déploie une nouvelle approche commerciale avec des formules garantissant, d’une part, de larges couvertures modulables, et, d’autre part, un tarif revu s’adaptant davantage à tous les besoins. En effet, AXA Algérie considère que chaque conducteur est unique et propose des réponses sur mesure. Ainsi les clients AXA bénéficient :



– De tarifs revus et adaptés au profil du client et de son véhicule ;

– D’avantages tarifaires pour récompenser la conduite responsable ;

– D’une franchise simplifiée et revue à l’avantage du client.



Par ailleurs, et outre les efforts consacrés à la compétitivité de son tarif, AXA Algérie renforce son offre automobile de façon à proposer de multiples avantages :



Des solutions pour améliorer, toujours, l’expérience client :

souscrire une assurance automobile AXA, c’est simple, rapide et accessible à travers l’ensemble du réseau de distribution d’AXA et de ses partenaires, tout en bénéficiant :



– D’une prise en charge immédiate, d’un dépannage et une assistance en cas d’accident avec système de localisation ;

– Une qualité de service supérieure : 9 personnes sur 10 sont satisfaites de la qualité de service AXA, mais AXA Algérie œuvre pour améliorer, en continu, son niveau de satisfaction en mettant à disposition de ses assurés ;

– Une plateforme d’information et de déclaration de sinistres sans se déplacer ;

– Des services à valeur ajoutée pour le confort des clients : paiement fractionné (AutoFlex) et Assistance AXA 24/7 ;

– Une cellule de réclamation dédiée ;



Des offres commerciales innovantes telles que le programme de parrainage automobile mettant en avant les clients fidèles qui peuvent désormais parrainer de nouveaux clients et ainsi, bénéficier, ensemble, d’avantages tarifaires supplémentaires.

« Notre nouvelle offre automobile s’appuie sur un socle plus compétitif, avec des options élargies et des services à valeur ajoutée en constante évolution. L’objectif étant de répondre, d’abord, et de façon permanente aux exigences de nos anciens et nouveaux clients tant sur leurs besoins de couverture, qu’à leurs attentes en qualité de service », a expliqué M. Said HADDOUCHE, Directeur Général.