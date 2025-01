Baisse des importations d’huiles moteur grâce à la montée en puissance de la production locale

La facture d’importation des huiles moteur a significativement diminué ces dernières années, grâce à une hausse notable de la production locale, fruit des investissements de nombreux opérateurs privés, a déclaré dimanche Rachid Nadil, président de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).

Lors de son intervention à la Radio nationale, M. Nadil a souligné que plusieurs entreprises privées produisent désormais des huiles moteur compétitives. Cette dynamique a réduit la dépendance aux importations et satisfait une grande partie de la demande nationale, qui a atteint environ 148 000 tonnes en 2024, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2023 (130 000 tonnes).

Transition énergétique et recyclage

Dans le cadre des efforts de transition énergétique et de durabilité environnementale, M. Nadil a mis en lumière l’importance du recyclage des huiles usagées. Actuellement, Sonatrach recycle environ 30 000 tonnes par an, laissant 80 000 tonnes encore à recycler. Pour combler cet écart, le groupe projette la création d’une usine de recyclage des huiles moteur usagées. M. Nadil a encouragé les investisseurs privés à collaborer avec Sonatrach pour développer ce secteur, en vue d’optimiser les ressources et réduire la pollution.

Augmentation de la consommation des produits pétroliers

La consommation des produits pétroliers continue de croître. En 2024, la consommation de Diesel a atteint 10,9 millions de tonnes (+5 % par rapport à 2023), tandis que celle d’essence a grimpé de 6 % à 3,57 millions de tonnes. La consommation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) a également augmenté, atteignant 1,8 million de tonnes contre 1,74 million en 2023. Quant à l’asphalte, la consommation s’est stabilisée à 490 000 tonnes.

Capacité des raffineries nationales

Les raffineries algériennes disposent de capacités suffisantes pour répondre à la demande locale, grâce aux nouveaux investissements de Sonatrach, notamment la raffinerie de Hassi Messaoud, située dans la wilaya de Ouargla, qui sera opérationnelle en 2027 avec une capacité de 5 millions de tonnes.

Approvisionnement en gaz butane et propane

Pour assurer une distribution régulière dans les zones éloignées, Naftal a renforcé son infrastructure en créant de nouveaux dépôts de bouteilles de gaz butane et propane.

En conclusion, ces efforts témoignent d’une volonté nationale de réduire les importations, d’encourager la production locale et de promouvoir des pratiques durables.