Conseil d’expertises nationales dans l’industrie automobile : 2.500 candidatures dont 500 issues de la diaspora

Le Premier ministre par intérim, M. Sifi Ghrieb, a annoncé samedi que 2.500 candidatures, dont 500 provenant de la diaspora, ont été enregistrées dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé en août pour la création d’un Conseil d’expertises nationales dans l’industrie automobile et la fabrication de pièces de rechange.

« Cet organe aura pour mission de définir et de proposer la feuille de route et la stratégie de l’État en matière de construction automobile et de production de pièces détachées », a précisé M. Ghrieb, en marge d’une cérémonie en l’honneur de la communauté algérienne établie à l’étranger, organisée lors de l’Intra-African Trade Fair (IATF 2025).

Selon lui, un premier travail a déjà été entamé en collaboration avec les institutions publiques, les opérateurs économiques et les constructeurs ayant manifesté leur volonté d’implanter une véritable industrie automobile en Algérie. Ce processus a permis l’élaboration d’un projet de référentiel national de l’intégration, comprenant sept livrables, parmi lesquels :

les grandes lignes directrices de l’intégration,

une cartographie des compétences humaines et matérielles locales,

ainsi que les normes et méthodes d’homologation exigées par les constructeurs.

M. Ghrieb a également mis en avant le rôle essentiel de la diaspora algérienne, notamment dans le développement des compétences humaines, qualifiées de « partie soft » de cette intégration. À ce titre, il a lancé un deuxième appel à toutes les compétences algériennes, en Algérie et à l’étranger, pour contribuer à la mise en place de cette industrie stratégique.

L’automobile a été désignée comme secteur pilote, appelé à servir de modèle pour d’autres filières stratégiques telles que la téléphonie, l’électroménager ou encore les industries à forte valeur ajoutée, afin de réduire la dépendance du pays aux importations.

Enfin, le Premier ministre par intérim a annoncé la création prochaine d’un réseau national d’appropriation et de transfert technologique, invitant la diaspora à y participer pleinement.