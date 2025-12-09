Importation de voitures : la douane simplifie les procédures pour les particuliers

Bonne nouvelle pour les particuliers : les procédures d’importation de voitures neuves se simplifient. Les autorités douanières ont décidé de supprimer l’exigence du rapport d’expertise pour les véhicules neufs, qui disposent déjà d’une certification de conformité du constructeur.

Cette mesure vise à réduire les délais de dédouanement, désengorger les ports et limiter les surcoûts liés au stockage prolongé des conteneurs.

Il est indiqué que l’exemption concerne uniquement les voitures neuves et devrait faciliter l’accès des particuliers au marché automobile, tout en allégeant la charge de travail des experts portuaires.



Cette réforme marque une étape importante pour fluidifier l’importation des véhicules et renforcer la confiance entre les particuliers et l’administration douanière.