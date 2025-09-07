IATF 2025 : l’industrie algérienne du verre et de la sous-traitance vise l’automobile africaine

À l’occasion de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), plusieurs entreprises algériennes ont affiché leurs ambitions de renforcer leur présence sur le marché africain, notamment dans le secteur automobile.

La société Mediterranean Float Glass (MFG), filiale du groupe Cevital, a particulièrement mis en avant son expertise. Son complexe industriel de Larbaa (Blida) produit divers types de verre, dont une large partie est destinée à l’industrie automobile. Déjà présente dans plusieurs pays, MFG exporte près de 70 % de sa production, ce qui en fait l’un des acteurs majeurs du Maghreb dans ce domaine.

De son côté, l’Entreprise nationale de production de boulonnerie, coutellerie et robinetterie (BCR), qui fournit des composants essentiels, entend élargir ses débouchés africains après la Mauritanie et la Tunisie. Ces produits trouvent naturellement leur place dans la sous-traitance industrielle, dont l’automobile.

Cette dynamique traduit la volonté de l’Algérie de s’intégrer davantage aux chaînes de valeur régionales, en profitant de la ZLECAf et de la demande croissante en solutions industrielles pour l’automobile en Afrique.