Fiat Algérie intègre des plaquettes de freins 100 % algériennes grâce à un partenariat avec Ikam Auto

Stellantis El Djazaïr renforce l’intégration locale de ses véhicules Fiat assemblés à Tafraoui en concluant un accord stratégique avec l’entreprise algérienne Ikam Auto Industrie.

Basée à Tizi-Ouzou et spécialisée dans les systèmes de freinage depuis 2016, Ikam Auto fournira désormais les plaquettes de freins destinées aux modèles Fiat produits en Algérie ainsi qu’au réseau après-vente multi-marques.

Employant près de 250 collaborateurs et certifiée selon les standards internationaux, Ikam confirme sa montée en puissance dans l’industrie automobile nationale. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de Stellantis visant à atteindre plus de 30 % d’intégration locale d’ici 2026 et à développer un écosystème automobile compétitif en Algérie.