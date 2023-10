Fiat Algérie : le Wali d’Oran confirme la sortie de véhicules dès décembre

Le Wali de la Wilaya d’Oran, Saïd Sayoud, a annoncé que la première voiture de la marque « Fiat » fabriquée en Algérie sera commercialisée dès le mois de décembre prochain.

Lors d’une récente prise de parole concernant l’avancement des travaux de l’usine de Fiat, le wali d’Oran Saïd Sayoud a déclaré que le projet avance à un rythme soutenu, répondant à l’engagement de la marque Fiat qui est de faire sortir le premier véhicule de l’usine d’Oran avant la fin de l’année 2023.

Selon Saïd Sayoud, les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant la prétendue « tente et voiture démontée », sont mensongères et ont pour but de tromper l’opinion publique sur le processus de montage des voitures Fiat en Algérie.

L’intervenant, a également précisé qu’il n’y a aucune différence entre l’usine italienne et celle d’Algérie, confirmant que toutes les facilités ont été accordées au groupe italien pour faire d’Oran un pôle industriel de premier plan.