Ford dévoile le nouveau Transit Connect en 2 ou 5 places

Le constructeur américain via sa division « utilitaire » Ford Pro, vient de dévoiler son tout nouveau modèle le Ford Transit Connect en version utilitaire 2 places et familiale 5 places.

Ford Pro, lève le voile sur son tout nouveau utilitaire compact Transit Connect. Pour se distinguer de la concurrence ce Transit Connect innove en proposant d’emblée une version hybride rechargeable (plug-in) affichant une autonomie électrique de quelque 110 km WLTP.

Le Ford Transit Connect se dévoile directement au choix en deux longueurs d’empattement, court ou long, et en configuration 2 places (Van) ou 5 places (combi). Selon l’une ou l’autre versement, le volume de chargement varie de 3,1 à 3,7 m3. A noter que la version combi, promet une modularité importante permettant de basculer facilement de 5 en 2 places. Une fois les sièges arrière repliés, ils forment une protection supplémentaire des deux occupants avant.

Coté habitacle, le Ford Transit Connect adopte un affichage numérique, via un écran d’instrumentation de 10 pouces, et un autre central de 10 pouces également au centre du tableau de bord, avec compatibilité AppleCarPlay et AndroidAuto.

Sous le capot, la version hybride rechargeable, est associée à un moteur essence à savoir le 1.5 litre EcoBoost pour une puissance cumulée de 150 ch et un couple de 350 Nm, le tout associé par une boîte automatique à double embrayage et 6 rapports. On retrouve également les moteurs thermiques : le bloc 2.0 litres EcoBlue Diesel, en deux puissances : 102 ch pour la version traction (boite manuelle) et 122 ch pour la version AWD (transmission intégrale, boîte manuelle ou automatique au choix).