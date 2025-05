Geely Algérie met en garde contre des arnaques en ligne

Geely Algérie a alerté ses clients sur la prolifération de pages frauduleuses sur les réseaux sociaux, prétendant vendre des véhicules de la marque. Ces pages usurpent l’identité de Geely dans le but d’escroquer les internautes via des faux paiements ou la collecte de données personnelles.

La société rappelle qu’aucune commande ou transaction ne peut être effectuée en dehors de ses canaux officiels, et que les commandes sont actuellement suspendues. Elle appelle à la vigilance, recommande de ne rien partager sur des pages non vérifiées, et encourage le signalement de tout contenu suspect.

Cette démarche vise à protéger les consommateurs et à renforcer la sécurité des transactions liées à l’achat de véhicules Geely.